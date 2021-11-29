Мишустин в поздравлении Евгению Миронову назвал его мастером высочайшего класса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием.

"Человек яркий и творческий, мастер высочайшего класса, вам удается сделать так много, что под силу только самым одаренным личностям. Все, за что вы беретесь, получается блистательно," - говорится в поздравительной телеграмме главы правительства, опубликованной в понедельник на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что, помимо активной творческой деятельности, Миронов с успехом руководит Государственным театром наций, делает многое для того, чтобы он был современным, актуальным и интересным для зрителей разных поколений. Премьер пожелал артисту вдохновения, новых интересных проектов, а также крепкого здоровья и благополучия.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове, окончил Саратовское театральное училище. В 1990 году после окончания Школы-студии МХАТ (курс О. П. Табакова) был принят в труппу Московского Театра-студии п/р О. Табакова, где играл в легендарных спектаклях "Обыкновенная история", "Матросская тишина", "Звездный час по местному времени", "Еще Ван Гог...", "Страсти по Бумбарашу". С декабря 2006 года является художественным руководителем Государственного театра наций.

Миронов также один из ведущих артистов кино. На его счету более 50 фильмов, в числе которых такие картины, как "Жена керосинщика" Александра Кайдановского, "Любовь" Валерия Тодоровского, "Мусульманин" Владимира Хотиненко, "Космос как предчувствие" Алексея Учителя, "В августе 44-го" Михаила Пташука, "Дом дураков" Андрея Кончаловского, "Время первых" Дмитрия Киселева. Одной из его самых значимых актерских работ в кино принято считать роль князя Мышкина в телесериале "Идиот" Владимира Бортко по роману Ф. М. Достоевского.