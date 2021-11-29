В Туве на 17% сократили коечный фонд для пациентов с ковидом

ТАСС, 29 ноября. Коечный фонд, развернутый для лечения пациентов с ковидом, сокращен в Туве до 530 коек. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве республики сообщил министр здравоохранения региона Анатолий Югай.

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В конце октября в связи со всплеском заболевания коечный фонд в Туве был увеличен до 640 коек, но уже четыре недели сохраняется тенденция по снижению количества заболевших ковидом. За последние сутки коронавирус выявлен у 57 человек.

"Свободный коечный фонд составляет 27,9% <...>. Мы сократили коечный фонд [до] 530. Было 640", - сказал Югай. Таким образом, сокращение составило 17%.

По словам главы ведомства, это связано с достаточным количеством свободных мест в стационарах региона.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 30,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 26,6 тыс. пациентов выздоровели, 297 умерли.