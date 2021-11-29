Минобрнауки утвердило новые аккредитационные показатели для вузов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минюст России зарегистрировал приказ Минобрнауки об утверждении новых аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования, документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки прилагаемые аккредитационные показатели по образовательным программам высшего образования. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует по 1 сентября 2024", - говорится в документе.

Как поясняется на сайте Минобрнауки, качество образования будет оцениваться, в том числе, по доле преподавателей с учеными степенями или званиями, доле трудоустроившихся за год выпускников, доле успешно выполнивших диагностические работы студентов и другим показателям. Также показатели учитывают особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных программ.

"Цели создания новой системы - упрощение процедуры, прозрачность критериев, снижение нагрузки на университеты, оптимизация трудозатрат, связанных с регулярным проведением аккредитации. Аккредитация становится бессрочной, но вводится аккредитационный мониторинг, который позволяет осуществлять постоянное и систематическое наблюдение за качеством обучения", - сказано в сообщении на сайте министерства.