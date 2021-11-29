Коэффициент распространения ковида в России вырос до 0,99

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и достиг 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в пяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области он составил 1,01, в Воронежской - 1,03, в Московской - 1,14 (это максимум с 27 октября), в Москве - 1,22, в Санкт-Петербурге - 1,26 (максимум с 19 октября).

В Красноярском и Пермском краях коэффициент равен ровно 1, в Свердловской и Нижегородской областях - 0,97 и 0,96 соответственно, в Самарской области - 0,74.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.