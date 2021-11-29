В Забайкалье темпы вакцинации от коронавируса упали в четыре раза за неделю

ЧИТА, 29 ноября. /ТАСС/. Ежедневные темпы вакцинации жителей в Забайкальском крае за неделю упали в четыре раза - с 7 тыс. до 1,7 тыс. человек, сообщила в понедельник на оперативном заседании правительства региона вице-премьер Инна Щеглова.

"На выходных существенно упал темп вакцинации, к сожалению. Первым компонентом привиты чуть более 1,7 тыс. человек, вторым - чуть более 1,3 тыс. человек, повторную вакцинацию прошли 2,5 тыс. человек. На самом деле темп вакцинации достиг того показателя, с которого мы начинали - неделю назад мы еще около 7 тыс. человек прививали [первым компонентом], сейчас, к сожалению, показатель снижается", - сказала Щеглова.

Вице-премьер объяснила падение показателя постепенным снижением заболеваемости ковидом в регионе, однако губернатор Александр Осипов поручил разобраться в причинах, поскольку заболеваемость в Забайкалье снижается гораздо медленнее темпа вакцинации.

По последним данным, всего в регионе первым компонентом вакцины привиты 447 тыс. человек, вторым - 389 тыс. жителей, повторную вакцинацию прошли 70,5 тыс. человек. Доля вакцинированных в Забайкалье составляет 53,8% от общего числа взрослых жителей.

Из-за высокого уровня заболеваемости в Забайкалье с 25 октября введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.