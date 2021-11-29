В горах Крыма прогнозируют ветер до 35 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с в понедельник и вторник, сообщается на сайте ведомства.

В пятницу экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, в связи с прохождением фронтальных разделов 27, 28, 29 и 30 ноября в Крыму ожидались сложные погодные условия. 29-30 ноября - дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные (более 30 мм), 30 ноября дожди, переходящие в горах в снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 23-28 м/с.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 29, в течение суток 30 ноября в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом 30 ноября на северо-западный ветра 20-25 м/с, в горах 35 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по республике рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.