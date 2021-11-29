Выполнение плана по вакцинации от ковида в Воронежской области превысило 76%

ВОРОНЕЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Медики сделали прививку от коронавируса 1 152 809 жителям Воронежской области, что составляет 76,02% от плана вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области

"К утру понедельника, 29 ноября, число привитых от коронавируса жителей региона: 1 152 809, в том числе двукратно - 1 025 300", - говорится в сообщении.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для некоторых категорий граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыто 56 пунктов вакцинации. По данным пресс-службы правительства Воронежской области, за сутки в регионе медики сделали 3 671 прививку против ковида. С начала пандемии в регионе прошли ревакцинацию 143 524 человека.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 175 761 случай заражения коронавирусом. Всего выздоровели 124 099 человек, 8 735 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, в настоящее время применяется система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.