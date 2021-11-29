Высокий уровень воды не дал достроить дамбы в зоне паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Высокий уровень воды в реках Иркутской области не позволил в 2021 году завершить строительство дамб в некоторых населенных пунктах, которые два года назад пострадали от паводка. Дамбы достроят в 2022 году, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.

"Самое главное для нас - в следующем году ввести все дамбы. В этом году мы не смогли, к сожалению, ввести по ряду определенных объективных причин. У нас большая водность, и инертные материалы, которые идут по проекту, мы должны получать из реки. Эти параметры были нарушены с точки рения техники безопасности. Нам разрешили продлить это мероприятие, в следующем году мы должны строительство дамб завершить", - сказал глава региона.

В 2021 году удалось достроить дамбу в труднодоступном селе Алыгджер. В девяти населенных пунктах строительство защитных сооружений продолжается. В частности, в 2021 году планировалось завершить строительство дамбы в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка. Ввод дамбы в эксплуатацию перенесен на 2022 год.

В результате наводнения в Иркутской области в 2019 году погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.