Власти Гонконга сообщили о выявлении третьего завозного случая заражения омикрон-штаммом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Третий случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" завозного характера подтвержден в Гонконге. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.

"Омикрон-штамм был выявлен у 37-летнего мужчины, прилетевшего 24 ноября из Нигерии", - уточнила она.

У инфицированного нет видимых симптомов заболевания. Он находился в карантинном отеле Ramada Hong Kong Grand View. Медики подтвердили наличие вируса в организме мужчины в ходе теста, сделанного на третий день пребывания, после чего провели подробный генетический анализ.

На прошлой неделе в Гонконге было выявлено два других случая заражения штаммом "омикрон". Один был завозным, другой произошел в карантинном отеле при аэропорте, где вирус передался от инфицированного пассажира из ЮАР постояльцу номера напротив, прибывшему из Канады. Оба были вакцинированы.

С воскресенья власти Гонконга ужесточили карантинные меры в отношении пассажиров, прибывающих из восьми стран на юге Африки. Их обязали проходить первую неделю карантина в специализированном правительственном карантинном центре, а оставшиеся две недели - в отелях.

Речь идет о полностью вакцинированных пассажирах из числа резидентов Гонконга, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Для нерезидентов этого специального административного района Китая действует запрет на въезд из указанных государств.