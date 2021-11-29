Четыре больницы Удмуртии вернутся к обычной работе на фоне снижения заболеваемости ковидом

ТАСС, 29 ноября. Власти Удмуртии приняли решение о возвращении в штатный режим работы с 1 декабря четырех районных больниц. Это связано с увеличением свободного коечного фонда для пациентов с ковидом, сообщает в понедельник Минздрав республики.

"В связи с увеличением свободного коечного фонда для ковид-пациентов, в Удмуртии принято решение о возвращении в штатный режим работы некоторых медицинских организаций, работающих в качестве ковид-центров. Так, 1 декабря принимать пациентов с другими заболеваниями начнут Воткинская, Киясовская, Балезинская и Красногорская районные больницы", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, с 6 декабря из работы с больными ковидом будут выведены Завьяловская районная больница, а с 8 декабря - основной стационар ижевской Городской клинической больницы № 6, на базе которой останется отделение для пациентов с ковидом численностью 152 койки.

"Несмотря на снижение заболеваемости, мы продолжаем оставаться в режиме повышенной готовности. С ковид-пациентами продолжат работать Республиканская инфекционная больница, ГКБ № 2, отделения в Глазовской, Можгинской районных больницах, Воткинской и Сарапульской городских больницах, ГКБ № 6. Также останутся койки в роддоме №5 и 1 РКБ", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиру Пинчук.

Таким образом, количество коек для пациентов с ковидом в Удмуртии на 1 декабря составит 1 257.

По данным опершатаба региона, всего на 29 ноября в Удмуртии зарегистрировано 74,8 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 63 тыс. человек выздоровели, 3,2 тыс. умерли. Более 628,1 тыс. человек вакцинировано от коронавируса. Из них 431,3 тыс. получили второй компонент, 109,7 тыс. человек получили однокомпонентную вакцину "Спутник-лайт".