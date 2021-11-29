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Умер Александр Градский

Прощание с Градским пройдет в Москве 1 декабря

Место похорон пока уточняется
Александр Градский Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Градский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Александром Градским состоится 1 декабря в 11:00 в театре "Градский холл" в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в театре.

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"Прощание состоится в среду в 11 часов", - сказала собеседница агентства. Место похорон пока уточняется.

Он умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации газеты "Известия", 26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1967 году он окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне - Российская академия музыки имени Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и других.

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