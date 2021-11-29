Владелец шахты "Листвяжная" выплатил семьям погибших и пострадавших более 100 млн рублей

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены 29 ноября завершить все выплаты из регионального и муниципального бюджета семьям погибших на шахте "Листвяжная". Также уже около 100 млн рублей компенсаций выплачено со стороны компании - владельца шахты, сообщил журналистам губернатор Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Из областного бюджета и муниципалитетов мы сегодня закончим все выплаты, две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению. Одновременно идет выплата денег со стороны компании, выплачено более 100 млн рублей", - сказал Цивилев.

Он также сообщил, что грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты, в Кузбассе не обнаружено.

"Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. Комиссия все шахты и разрезы, не только угольные, все горные работы проверит. По результатам будет заключение. [Cейчас] никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет", - сказал Цивилев.

Губернатор заявил, что половину госпитализированных после ЧП на "Листвяжной" выпишут из больниц до конца дня.

"83 человека находятся у нас в больницах на сегодняшний день. Из них 2 в тяжелом состоянии. Сегодня 40 человек к выписке [готовы]. До конца дня выписка будет продолжаться", - сказал он.

По словам главы региона, на шахтеров, рассказавших о случившемся, не будут давить.

"Они, наоборот, поощрены будут. За что на них давление-то? Их надо поощрить", - сказал Цивилев в ответ на просьбу прокомментировать информацию о давлении на горняков.

Он также напомнил, что во вторник проведет встречу с родственниками погибших, на которой будет присутствовать представитель прокуратуры. В дальнейшем губернатор пообещал встретиться со всеми, кто был в шахте, и выслушать их по всем возникающим вопросам.