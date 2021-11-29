Больницы Севастополя получат оборудование для выработки кислорода для больных с COVID-19

Губернатор Михаил Развожаев во время обсуждения ситуации с коронавирусом поинтересовался у

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Собственная кислородная станция появится у инфекционной больницы Севастополя, которая сейчас является основным госпиталем для лечения больных с ковидом. Еще два кислородных концентратора установят в других больницах, где есть специализированные отделения, сообщил директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов в понедельник на аппаратном совещании городского правительства.

подчиненных, в какой стадии создание кислородной станции, которую город должен получить по постановлению Минпромторга.

"Договор заключен по инфекционной больнице, по постановлению правительства. Есть еще одно постановление, оно предполагает поставку двух кислородных концентраторов, один мы планируем в больницу № 9, один - в больницу № 1", - сказал Денисов. По его данным, также в настоящее время в инфекционной больнице уже действует кислородный концентратор.

Он уточнил, что площадки для оборудования планируется подготовить до конца года.

Обстановка в Севастополе

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также росло число умерших от коронавируса. Власти города отмечали, что ситуация была сложнее, чем когда-либо с начала пандемии. Однако в ноябре, в том числе благодаря предпринятым на время нерабочих дней мерам, ситуация начала стабилизироваться.

В настоящее время в городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений обязательный масочный режим в общественного транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.