Власти наукограда Кольцово планируют увеличить площадь района "Смартсити"

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти наукограда Кольцово в Новосибирской области планируют дополнить проект прилегающей территории инновационного района "Смартсити" внедренческой зоной для технологичных компаний. Площадь участка составит около 700 га, сообщил в пресс-центре ТАСС мэр Кольцово, вице-президент Союза развития наукоградов России Николай Красников.

Как сообщалось ранее, согласно мастер-плану, вся территория "Смартсити" будет занимать 803 гектара, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы будет построена установка класса мегасайенс - центр коллективного пользования СКИФ. Министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев сообщал ТАСС, что создание района планируется начать в 2021 году.

"Мы будем дополнять эту стратегию "Смарсити", и тогда будет хороший баланс деловой, айтишной и жилищной зоны со стороны наукограда Кольцово. <…> Для устойчивости проекта "Смартсити" не хватает внедренческой зоны, где бы могли фирмы, вышедшие из СО РАН, из Академпарка, Биотехнопарка, относительно по соседству расположиться. <…> Участок нами предлагается для серьезного обсуждения, нами заявлено около 700 га", - сказал Красников.

Как сообщала ТАСС ранее один из инициаторов проекта "СмартСити", председатель ассоциации IT-компаний региона "СибАкадемСофт" Ирина Травина, инвестиции в новосибирский район научной и инновационной деятельности "СмартСити" оцениваются в более чем 50 млрд рублей. Проект планируется реализовать с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ).

По данным мастер-плана, ранее представленного на форуме "Технопром", стоимость возведения социальной и инженерной инфраструктуры "Смартсити" оценивается в 25,7 млрд рублей. На эти средства в том числе планируется построить три детских сада, три гимназии на 1 тыс. мест, медучреждения, рассчитанные на 5 тыс. человек, а также музейно-выставочный центр, конгресс-холл, спорткомплекс, бассейн и теннисный корт. Также в районе появятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета (НГУ). Как сообщала ранее вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, в районе будут проживать около 20-25 тыс. человек. Более 35% жилья в районе "Смартсити" планируется отдать научным организациям.