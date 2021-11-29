После матча ЦСКА - "Зенит" в Москве задержали 12 несовершеннолетних

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали после матча ЦСКА - "Зенит" в Москве 12 несовершеннолетних. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Двенадцать детей были задержаны после матча и в тот же день они были переданы в руки их родителей. Все несовершеннолетние дома", - сказал Ярославская.

Вечером в воскресенье в концовке футбольного матча ЦСКА - "Зенит", завершившегося со счетом 0:2, фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщил источник ТАСС, после этого было задержано несколько десятков фанатов армейцев.