В Шотландии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса постепенно распространяется по всей территории Великобритании, первые шесть случаев заражения выявлены в Шотландии. Об этом в понедельник сообщил министр юстиции данной административно-политической части Соединенного Королевства Хамза Юсаф.

По его информации, все случаи инфицирования новым штаммом были зафиксированы в окрестностях крупнейшего шотландского города Глазго. Таким образом, всего на текущий момент известно о девяти случаях заражения омикрон-штаммом в Великобритании.

В субботу о первых двух случаях сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, они были зафиксированы в английских городах Брентвуд (южное графство Эссекс) и Ноттингем (центральное графство Ноттингемшир). В воскресенье британский Минздрав проинформировал о выявлении третьего случая, при этом инфицированный, который уже не находится на территории страны, до приезда в Великобританию посещал юг Африки. Согласно предварительным сведениям, этот человек останавливался в центральном районе Лондона Вестминстер, где теперь развернута программа "точечного тестирования" на коронавирус.

На фоне ситуации с омикрон-штаммом власти королевства объявили, что с 30 ноября все въезжающие в страну будут обязаны сдавать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения его результата. Великобритания внесла в так называемый красный список повышенного риска 10 стран Африки, прибывшим из них необходимо будет соблюдать правила изоляции в специальных гостиницах за свой счет. С 30 ноября также снова начнет действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и супермаркетах.