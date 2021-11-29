На Украине сообщили о возможности введения новых ограничений на въезд из-за омикрон-штамма

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украинцы, прибывающие из некоторых африканских стран, должны быть готовы к дополнительным карантинным ограничениям в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил в понедельник МИД Украины.

"В связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве. Украинцы, которые находятся на территории этих стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, <...> быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям после прибытия на Украину", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в МИД рекомендовали следить за сообщениями авиаперевозчиков на предмет возможных изменений рейсов и введения дополнительных противоэпидемических мер. Отмечается также, что посольство Украины в ЮАР открыло круглосуточную горячую линию для предоставления консульской помощи.