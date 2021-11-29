Медикам Подмосковья планируют компенсировать аренду жилья с 2022 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют с 2022 года компенсировать медикам затраты на аренду жилья в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Московской области и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"С 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медработников, которые сейчас снимают квартиры, компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей. Прошу обратить внимание глав муниципалитетов, а также главных врачей, что услугу эту без лишних бумаг и волокиты можно совершено спокойно оформить на госуслгах", - сказал Воробьев.

Он надеется, что инициатива по компенсации оплаты арендного жилья медикам будет поддержана депутатами Мособлдумы.

"Мы рассчитываем, что большее количество врачей, среднего медицинского персонала к нам приедет и останется работать", - добавил Воробьев.