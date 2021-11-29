В Ростовской области возбудили административное дело после гибели собаки из приюта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Административное дело по статье о стрельбе из оружия в населенном пункте возбуждено по факту нападения на собаку в Аксайском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. В результате стрельбы погибло животное из приюта для собак в станице Грушевской.

Руководитель приюта "Дядя Феникс" Илья Нурутдинов ранее сообщал ТАСС, что 7 ноября трое мужчин совершили вооруженное нападение на учреждение. Одну из собак мужчины застрелили.

"По факту нападения на собаку в Аксайском районе возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ ("Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах"). На данный момент материал проверки направлен в суд для дальнейшего рассмотрения по существу", - сказал представитель регионального главка МВД.

Согласно санкции статьи КоАП, в отношении стрелка может быть наложен штраф до 50 тыс. рублей. Кроме того, суд может принять решение о конфискации оружия и патронов к нему или лишении права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС сообщали, что в полицию поступило сообщение от работников приюта для бездомных животных о том, что на территории приюта неизвестные причинили вред собакам. По данному факту была организована проверка.

Спустя несколько дней после инцидента выяснилось, что одним из участников конфликта был сотрудник МЧС. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области ТАСС сообщали, что мужчина уволен за поведение, несовместимое с кодексом чести сотрудника МЧС. Там также добавили, что ведомство принесло свои извинения сотрудникам приюта.