Кабмин направит около 80 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших в Кузбассе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит деньги на поддержку пострадавших и семей погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Как сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, на эти цели будет выделено около 80 млн рублей.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 80 млн рублей", - сказал он.

Мишустин уточнил, что "семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей, пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, по 400 тыс. рублей, в случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тыс. [рублей]".

Премьер-министр потребовал, чтобы все средства на помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе были без промедлений доведены до людей.

"Все средства должны быть незамедлительно доведены до людей. Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты", - заявил председатель правительства.

Глава кабинета министров поручил вице-премьеру Александру Новаку "и дальше контролировать ситуацию и в ближайшее время провести еще одно заседание правительственной комиссии". "Никто не должен быть обделен вниманием и заботой, сделайте для этого все возможное", - указал Мишустин.

"Материальную помощь, людям, столкнувшимся с бедой, окажут власти Кузбасса, муниципалитеты, компания - владелец аварийной шахты. Будут выплаты и из Фонда социального страхования", - подчеркнул Мишустин.