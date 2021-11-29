Чернышенко: власти регионов должны эффективнее взаимодействовать с казачеством

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Властям российских регионов рекомендовано повысить эффективность взаимодействия с Всероссийским казачьим обществом. Об этом в понедельник сообщил на пленарном заседании Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Объем субсидий до 2022 года составляет около 216 млн рублей, финансирование осуществляется в срок, субъектам страны рекомендовано повысить эффективность взаимодействия с Всероссийским казачьим обществом и содействовать их деятельности на благо нашей страны", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что с 2021 года начала действовать новая стратегия развития российского казачества до 2030 года, которая отнесена к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Правительством также утвержден план реализации мероприятий в рамках этой стратегии, контроль за их исполнением осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей.

"Также правительством образована межведомственная комиссия по реализации стратегии, утверждены положения и состав. В состав комиссии вошли представители 15 федеральных органов исполнительной власти, заместители полномочных представителей президента во всех восьми федеральных округах, атаманы войсковых казачьих обществ, представители РПЦ и общественных организаций. В ближайшее время мы планируем провести заседание комиссии и обсудить итоги реализации предыдущей стратегии, которая действовала до 2020 года и, конечно, планы на следующий год", - добавил Чернышенко.

В настоящее время на территории РФ зарегистрировано свыше 2,6 тыс. казачьих обществ, в которых состоят более 170 тыс. человек.