В Крыму к Новому году ожидают поставку первой партии вакцины от COVID-19 для подростков

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что первую партию вакцины от коронавируса для подростков поставят в регион до Нового года, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Крым-24" врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

"В конце декабря ожидается поставка детской вакцины. Вакцина будет поступать, как и во все регионы, согласно разнарядке, которую определит федеральное министерство. Родители смогут обратиться в поликлинику по месту прикрепления ребенка, и педиатр определит показания к вакцинации для каждого ребенка", - сказал Скорупский.

По его словам, сейчас в республике сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. При этом дети занимают 5% от общего числа заразившихся коронавирусом.

По данным крымского Минздрава, за весь период пандемии в Крыму выявили 119 027 случаев COVID-19, выздоровели 106 678 человек, умерли 3 583. В пятницу Скорупский сообщал, что план по вакцинации от коронавируса выполнен на 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн привитых жителей власти республики намерены в течение 1-1,5 месяца.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.