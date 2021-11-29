Очистка территории арктических метеостанций от мусора продолжится в 2022 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Очистка территории труднодоступных метеостанций Севгидромета в Арктике от накопленного мусора продолжится в 2022 году, сообщил в своем докладе зампред правительства Архангельской области Евгений Автушенко на совещании по вопросам реализации федерального проекта "Чистая Арктика" в Совете Федерации.

"Мы в следующем году планируем на другие станции Севгидромета также направлять волонтеров убираться рядом со станциями", - сказал Автушенко.

Он пояснил, что из-за непродолжительного периода навигации мусор будет выводиться на следующий год. "В год уборки мы физически не успеваем вывезти накопленный мусор", - отметил он.

В 2021 году пять волонтеров проекта "Чистая Арктика" за два месяца работы собрали 215 тонн металлолома в районе метеостанции "Малые Кармакулы" на Южном острове архипелага Новая Земля. У метеостанции, которая существует уже больше 120 лет, образовалось много мусора, в основном бочки из-под известки, машинного масла и бензина. "Отработали новые методики в Арктике по очистке от нефтепродуктов", - добавил зампред правительства региона.

По его словам, по итогам работы на островах будет разработана методичка по уборке арктических территорий.

Очистить Арктику предложили капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и капитан ледокола, Герой Труда Российской Федерации Геннадий Антохин. Проект поддержали Росприроднадзор, "Молодежка ОНФ", Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами "Чистая страна", ГМК "Норильский никель", ОАО "РЖД", компания "Орион" и другие.