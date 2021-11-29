Вахтовики в Тюменской области будут допущены к работе при наличии QR-кода

ТЮМЕНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Работники нефтегазовой отрасли в Тюменской области с 3 декабря будут получать допуск к работе после предъявления сведений о вакцинации от коронавируса или уже перенесенной болезни за последние полгода. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, а также отрицательный ПЦР-тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата). Настоящее постановление вступает в силу с 3 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, временно приостановлено действие постановления главного государственного санитарного врача региона "О недопущении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в обсерваторах для размещения работников предприятий нефтегазовой отрасли перед отправкой на вахту".

За минувшие сутки зарегистрировано 315 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 80 565 случаев, выздоровели 62 663 человека, полный курс вакцинации прошли 754 973. Согласно данным с сайта "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.