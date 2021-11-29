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Кабмин поручил обеспечить ввоз препарата для лечения детей с эпилепсией

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что дети должны получить лекарство в максимально короткие сроки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз 5 тыс. упаковок препарата "Петнидан" для лечения детей с эпилепсией. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Маленьким пациентам необходимы лекарства, которые помогают преодолеть серьезный недуг, но лечение должно быть непрерывным, даже если понадобятся препараты, не зарегистрированные в России. Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз 5 тыс. упаковок препарата "Петнидан" и доставку его в медицинские учреждения страны", - сказал Мишустин.

Он отметил, что дети должны получить лекарство в максимально короткие сроки, поэтому заводу необходимо оперативно подать в Минздрав соответствующую заявку. Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проконтролировать, чтобы после этого ведомство подготовило все разрешительные документы на ввоз препаратов для лечения детей с эпилепсией.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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