МИД РФ содействует в переговорах по взаимному признанию вакцин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России оказывает все необходимое содействие в переговорах с международными партнерами по взаимному признанию вакцин против коронавируса и рассчитывает на положительный исход в этом переговорном процессе. Об этом заявил в понедельник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"По линии министерств здравоохранения идут переговоры, но, естественно, министерство иностранных дел всю необходимую помощь - в консультативной части и по линии наших посольств - оказывает. И мы надеемся, что эти переговоры в конце концов приведут к взаимному признанию", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах переговоров с зарубежными партнерами по взаимному признанию вакцин.

Замминистра также обратил внимание, что в связи с получившим распространение новым штаммом коронавируса накануне прошло заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Голиковой. "Там какие-то решения принимались - буквально в пятницу. Наверное, оперштаб о них объявит", - резюмировал он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Ранее в ноябре глава российского дипведомства Сергей Лавров указал, что процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации осложняют не только объективные причины, есть и "субъективные факторы".