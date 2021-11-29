Всем студентам колледжей в Ивановской области разрешили вернуться к очному обучению

ТАСС, 29 ноября. Власти Ивановской области разрешили вернуться к очному обучению студентам колледжей и других средних профессиональных учреждений региона. Возврат к очной форме обучения в вузах разрешили в отдельных группах и курсах с коллективным иммунитетом от 80% и выше, сообщил журналистам в понедельник глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией принято решение по работе организаций профессионального образования, это колледжи и высшие учебные заведения, находящиеся на территории региона. В колледжах региона будет разрешено проведение занятий в очной форме", - сказал он.

С 25 октября в Ивановской области студенты колледжей и других учреждений среднего профобразования перешли на дистанционное обучение. "Что касается студентов высшего профессионального образования, то проведение очных занятий разрешается для отдельных групп или курсов, если доля обучающихся в них с коллективным иммунитетом составляет 80% и более от фактической численности студентов. Коллективный иммунитет соответствующих группы или курса формируется из числа студентов, которые прошли полный курс вакцинации либо начали вакцинацию против новой коронавирусной инфекции либо имеют медицинский документ о перенесенном заболевании или о появлении антител к коронавирусной инфекции или ПЦР не позднее трех суток", - пояснил Фокин.

Фокин добавил, что с 18 декабря в Иванове откроют для посещений цирк, но введут дополнительные требования для взрослых: им вход разрешен при предъявлении документов о вакцинации или о перенесенном заболевании, о наличии антител, ПЦР-теста не ранее трех суток и других.

С начала пандемии в Ивановской области выявлено 61 844 случая заражения коронавирусом, выздоровели 52 106 человек, 2 121 пациент умер. В регионе вакцинацию от ковида завершил 344 781 человек, первым компонентом привиты 431 962 человека, план по вакцинации выполнен более чем на 62%.