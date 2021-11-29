Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января будут выплачивать автоматически

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2022 года граждане смогут автоматически получать выплаты по пособиям по временной нетрудоспособности.

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"С 1 января следующего года вступит в силу еще одно решение - граждане смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа", - проинформировал он, открывая оперативное совещание с вице-премьерами в понедельник.

"Кроме того, проактивно станет предоставляться и единовременное пособие при рождении ребенка, но уже на основании сведений единого государственного реестра ЗАГС. Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую", - добавил Мишустин.

По его словам, с 1 января все медицинские организации должны будут размещать больничные листы в федеральной информационной системе социального страхования.

Премьер напомнил, что правительство продолжает развивать систему помощи по принципу социального казначейства. Он подчеркнул, что это важно для предоставления людям необходимых мер поддержки проактивно, когда не нужно ходить по инстанциям, собирать справки, ждать в очередях и совершать другие действия, которые отнимают много сил и времени.

"Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая им положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малышей. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособия, им нужно заботиться о ребенке", - заключил председатель правительства.