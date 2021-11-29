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Школьники из России завоевали восемь медалей на международном турнире по информатике

Медали получили школьники из Москвы, Челябинска, Казани и Новосибирска

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские школьники завоевали пять золотых и три серебряные медали на XIII Международном осеннем турнире по информатике (IATI 2021). Об этом в понедельник сообщается на странице Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте".

"Пять золотых медалей и три серебряные завоевали школьники из России на XIII Международном осеннем турнире по информатике (IATI 2021). Он был организован в дистанционном формате в рамках подготовки к Международной олимпиаде по информатике IOI", - говорится в сообщении.

Медали получили школьники из Москвы, Челябинска, Казани и Новосибирска.

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