Власти Якутии сделали прогноз потребности арктических районов в стройматериалах

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства республики сформировало прогноз общей потребности Арктической зоны Якутии в стройматериалах, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства. В будущем году для этих целей региону потребуется около 20 тыс. куб. м строительного песка и щебня, 14 тыс. куб. м теплоизоляционных материалов, 12 тыс. куб. м пиломатериалов, 5 тыс. тонн стальных труб, 4 тыс. кв. м оконных и дверных блоков и других материалов.

Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев ранее поручил правительству повысить качество вводимых объектов в арктических районах и организовать производство стройматериалов с использованием местного сырья. Для этой цели Министерство промышленности и геологии региона разрабатывает карту месторождений сырья для производства стройматериалов. После чего в декабре будет принято решение о целесообразности завоза стройматериалов извне.

"Зачастую подрядчиков останавливает сложная логистика - перевалка, использование сначала речного, затем автомобильного транспорта. Поэтому наша задача организовать местное производство стройматериалов и упростить логистику", - приводятся в сообщении слова председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

В арктическую зону входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.