Детский сад на 200 мест в Карелии достроили в срок по федеральной целевой программе

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Строительство нового детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района в Республике Карелия по федеральной целевой программе (ФЦП) развития региона завершено. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Детский сад в Ильинском достроен. Сейчас объект сдаем в эксплуатацию и проходим лицензирование. В начале следующего года дети смогут пойти в новый сад", - говорится в сообщении. Уточняется, что объект планировалось сдать до конца 2021 года.

Для нового дошкольного учреждения построили двухэтажное здание, рассчитанное на 200 мест. Детский сад спроектирован с учетом роста рождаемости: сейчас в Ильинском, где находится один из крупнейших республиканских совхозов, в детский сад ходят 150 человек.

По федеральной целевой программе также должен появиться еще один детский сад - в поселке Ляскеля Питкярантского района. По этому объекту сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика. Парфенчиков напомнил, что оба детских сада стали самыми сложными объектами ФЦП из-за проблем с проектной документацией.

"Проекты зданий оказались несостоятельными, это выяснилось в процессе строительства. С подрядчиками нам пришлось контракты расторгнуть и провести перепроектирование. В Ильинском с приходом [строительной компании] "КСМ" ситуация сразу выправилась - объект достроен качественно и в срок. В Ляскеля мы объявили новый конкурс, срок окончания подачи заявок - 3 декабря", - написал глава Карелии.

В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия" до 2023 года. В программу дополнительно включили строительство бюро судебно-медицинской экспертизы, второй очереди спорткомплекса "Луми", а также новый хирургический комплекс с палатами ИТАР Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Объем финансирования объектов составит 6,4 млрд рублей, из которых более 650 млн рублей было выделено в конце апреля.