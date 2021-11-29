Самые сильные осадки за последние 69 лет выпадут 30 ноября в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Циклон "Бенедикт" принесет в Москву сильнейшие дожди за последние 69 лет. Во вторник выпадет порядка 40% месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал на своей странице в Instagram, что генуэзский циклон "Бенедикт", по уточненному расчету, обрушит на столицу 30 ноября до 23 мм осадков или 40% месячной нормы (два ведра воды на квадратный метр).

По словам Тишковца, во второй половине дня интенсивные обложные дожди сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 м. "Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 мм", - отметил метеоролог.