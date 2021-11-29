Чуйченко пожелал Гостеву результативной работы в создании достойных условий заключенным

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко представил нового главу Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева и пожелал ему результативной работы по созданию достойных условий содержания заключенных и по соблюдению их прав, сообщается на сайте министерства.

"29 ноября в Минюсте России министр юстиции Константин Чуйченко представил Аркадия Гостева руководящему составу Минюста России и подведомственных Минюсту России служб", - говорится в сообщении.

Чуйченко отметил, что цели, стоящие перед Минюстом России и ФСИН России, определены Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года. "Константин Чуйченко пожелал директору ФСИН и всему коллективу службы результативной работы по обеспечению правопорядка, созданию достойных условий содержания и соблюдению прав и свобод в пенитенциарных учреждениях", - добавили в Минюсте.

Президент Владимир Путин 25 ноября своим указом освободил Александра Калашникова от должности главы ФСИН и назначил руководителем ведомства Аркадия Гостева, который ранее был заместителем министра внутренних дел.