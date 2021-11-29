Путин наградит специалистов - строителей Байкальского тоннеля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал наградить специалистов, отличившихся при строительстве Байкальского тоннеля. С соответствующей просьбой к главе государства обратился председатель совета директоров АО "БТС-Мост" Руслан Байсаров в ходе рабочей встречи.

"Владимир Владимирович, возвращаясь к Байкальскому тоннелю, у нас трудились люди в сложных климатических условиях, прошу вас наградить - как вы и предлагали - особо отличившихся специалистов", - попросил Байсаров.

"Сделаю это с удовольствием. Передайте им слова благодарности", - заверил Путин.

Глава государства отметил, что компания "БТС-Мост" осуществила и продолжает работать над достаточно крупными, общенациональными проектами. Среди примеров он привел Восточный полигон, порт Сабетта и другие объекты.

Путин заметил, что еще один проект компании - мост на остров Русский - получился красивым. Он также отметил и сложности, которые возникли при строительстве одного из объектов Олимпиады в Сочи - горнолыжного комплекса "Альпика-Сервис". "Там тоже было непросто, я знаю, останавливались. Сложно было там. Там уже даже международная команда была", - сказал президент.

В ходе обсуждения новых проектов компании глава государства заинтересовался необычной конструкцией двух мостовых переводов через Оку и Суру.

"Красивые, необычные. Чего они такие высокие? Зачем?" - спросил он Байсарова. Тот ответил, что мост будет подниматься, чтобы пропустить корабли. "Поднимается, пропускает [корабли], потом опускается. В Ленинграде раскрывается, а здесь поднимается - здесь попроще", - сказал бизнесмен. "То есть он будет на всех опорах подниматься? Любопытно", - заметил Путин.