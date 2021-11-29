В "Единой России" предложили усовершенствовать работу сервиса "Поступление в вуз онлайн"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель комиссии генсовета "Единой России" по образованию и науке Елена Шмелева предложила усовершенствовать работу суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" к 2022 году. Об этом она сообщила в ходе первого заседания комиссии в понедельник.

"Сегодня мы сформулировали ряд предложений, которые, нам кажется, необходимо принять в работу и добиться их реализации уже в 2022 году. <...> Первое - это необходимость создания условий для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, включая поступающих по особой квоте, договору о целевом обучении, инвалидов, лиц с ОВЗ", - отметила Шмелева.

Кроме того, по ее словам, необходимо интегрировать суперсервис с государственными информационными системами. "Это позволит автоматизировано загружать сведения об абитуриенте, в первую очередь сведения обо всех достижениях, личных достижениях, которые у него к этому моменту накоплены", - подчеркнула Шмелева.

Помимо этого, отметила она, необходимо обеспечить возможность заключения договоров об обучении через суперсервис и формировать по принципу единого окна рейтинговые списки абитуриентов, реестр согласий на зачисление, чтобы "сделать систему более прозрачной и понятной и избежать множественных зачислений на бюджетную форму обучения".

"Важное требование, мы тоже сегодня его выносим как обязательное для нас всех, - это обеспечение оперативной коммуникации при возникновении проблем и вопросов у любых категорий пользователей", - подчеркнула Шмелева.

Кроме того, она предложила в 2022 году обеспечить возможность приема абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Так, напомнила Шмелева, в 2021 году в суперсервисе приняли участие 442 вуза и 93 филиала.