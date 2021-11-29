Зима на Юге России и Северном Кавказе начнется с похолодания на 10 градусов

ТАСС, 29 ноября. Календарная зима на Юге России и Северном Кавказе из-за прихода холодного атмосферного фронта начнется понижением температуры на 10 градусов, похолодание будет сопровождаться местами сильным ветром и осадками, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России и Северном Кавказе неделя начнется вполне сентябрьской погодой - днем в Крыму и на Кубани до 17-22 градусов. Но в ночь на среду, 1 декабря, в регионы уже прорвется арктический воздух, температура воздуха в среднем понизится на 10 градусов, прогнозируется местами сильный ветер, дожди местами перейдут в мокрый снег. В частности, в ночь на среду и в среду местами сильные дожди пройдут в Ростовской и Волгоградской областях, в Сочи и на Кубани. В горах везде ожидается снег", - сказал он.

В ночь на вторник и во вторник дожди пройдут в Ростовской и Волгоградской областях, на севере Астраханской области, непогода захватит большую часть Калмыкии, Краснодарский край, Крым. В ночь на среду дожди начнутся и в Ростовской области, Сочи, Новороссийске, где также прогнозируют сильный ветер. С пятницы погода начнет улучшаться, и в выходные дни вновь потеплеет.

В Ростове-на-Дону во вторник столбики термометров в дневные часы опустятся с 17 до 10 градусов, в среду - до 3-5 градусов тепла. С четверга к выходным дням температура воздуха будет постепенно повышаться до 10-12 градусов в дневные часы, 5-7 градусов по ночам. В Краснодаре во вторник похолодает до 13 градусов, в среду - до 5-7 градусов. К субботе воздух постепенно прогреется до 15 градусов.

В Сочи 1 декабря похолодает до 8-10 градусов, к выходным потеплеет до 16 градусов. В Симферополе во вторник столбики термометров опустятся с 20 до 11 градусов, в среду - до 3 градусов. В выходные в Крыму ожидается до 13-15 градусов тепла.

В Нальчике во вторник - до 8 градусов, в среду - всего 1-3 градуса, пройдет дождь с мокрым снегом. К воскресенью в республиканском центре Кабардино-Балкарии потеплеет до 12-14 градусов при кратковременных дождях. Во Владикавказе в среду - до 6-7 градусов, дождь, в выходные дни потеплеет до 8-10 градусов.