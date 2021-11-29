Суточный рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области за две недели снизился на 30%

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. В Псковской области за две недели рост случаев заболевания ковидом в сутки снизился более чем на 30%. За минувший день в регионе подтвердили диагноз лишь у 202 человек, сообщила в понедельник пресс-служба администрации области.

"Проведено исследований 660 019. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 65 977, плюс 202 [за сутки]", - отмечается в сообщении. Ранее, 11 ноября, в регионе был зафиксирован максимальный суточный рост числа заражений - 295 случаев.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 977, выздоровели 57 004 человека, 1 073 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. заведений общепита и организации досуга. Кинотеатрам и театрам разрешено работать при условии 70% заполняемости залов.