"Выстрел Памяти" прозвучал в Ростове-на-Дону в честь 80-летия первого освобождения города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы произвели "Выстрел Памяти" в Кумженской роще Ростова-на-Дону по случаю 80-летия первого освобождения города от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Памятный выстрел в честь 80-летия первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистких захватчиков произвели из легендарного артиллерийского орудия ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны в Кумженской роще Ростова-на-Дону", - сообщил представитель ЮВО.

В церемонии приняли участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, представители власти, ветераны военной службы, юнармейцы.

В понедельник военнослужащие ЮВО и курсанты 183-го учебного центра Министерства обороны РФ провели парад у дома участника освобождения Ростова-на-Дону Дмитрия Белова. С января 1943 года он воевал в составе 4-го Украинского фронта в инженерных войсках, 258-го саперного взвода стрелкового полка сапером-минером. Участвовал во втором освобождении Ростова-на-Дону в феврале 1943 года, когда получил первое ранение. Белов освобождал также Украину, Молдавию, Польшу, Чехословакию. Победу встретил в Германии.

Торжества по случаю 80-й годовщины первого освобождения Ростова-на-Дону также прошли у мемориального комплекса "Павшим воинам", где к вечному огню возложили цветы представители власти, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, жители города.

Освобождение Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 года стало первой победой Красной армии после пяти месяцев отступления. Вскоре после этого последовало поражение немцев под Москвой. Ростов-на-Дону по-прежнему был прифронтовым городом, его ждала вторая оккупация, длившаяся 205 дней, и второе освобождение, которое произошло 14 февраля 1943 года и стало результатом разгрома немцев под Сталинградом.