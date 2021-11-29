Астраханское соленое озеро Баскунчак вошло в пятерку курортов премии "Сокровища России"

АСТРАХАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Соленое озеро Баскунчак, расположенное в Ахтубинском районе Астраханской области, вошло в пятерку победителей среди оздоровительных курортов страны в рамках проекта National Geographic "Сокровища России". Об этом сообщили в понедельник в аккаунте в Instagram регионального министерства культуры и туризма.

Победителей конкурса определили в ходе онлайн-голосования, его итоги опубликованы на сайте National Geographic Россия. Ожидается, что проект поможет открыть новые точки на туристической карте России. Как сообщается на сайте проекта, астраханское озеро набрало 8% голосов, уступив первенство туробъектам Алтайского края, Калининградской и Самарской областей, Республики Кабардино-Балкария.

"Астраханская область в пятерке победителей премии National Geographic "Сокровища России". В номинации "Пляжный, оздоровительный и рекреационный курорт" соленое озеро Баскунчак заняло пятое место. В ежегодной премии журнала National Geographic Traveler от Астраханской области участвовало пять туристических объектов, три маршрута, традиционное ремесло и национальная кухня региона", - написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в число претендентов от Астраханской области на премию National Geographic "Сокровища России", помимо озера Баскунчак, были включены: Астраханский кремль, центральная набережная Волги, лотосы, традиционное ремесло "Плетение из чакана", речной маршрут "Астрахань - центр круизной жизни", пешеходная городская экскурсия "Белый город", туристическая тропа "Обретенная дельта", а также астраханская уха в номинации "Национальная кухня".

Озеро Баскунчак расположено на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в Ахтубинском районе Астраханской области. По данным областного Минпрома, на Баскунчаке добывают 80% российской соли, ее запасов хватит еще на 4 тыс. лет.