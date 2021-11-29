Доступ зрителей на спортивные мероприятия по QR-кодам о вакцинации возобновили на Алтае

БАРНАУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Доступ зрителей на спортивные мероприятия, прекращенный в Алтайском крае с начала ноября из-за пандемии коронавируса, возобновлен по QR-кодам о вакцинации, сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте министр спорта региона Алексей Перфильев.

В Алтайском крае, по данным властей, пройден пик очередной волны коронавируса, регион вышел на плато. В крае, где с начала пандемии коронавирус подтвержден у 103 526 человек, развернуто 4 846 коек. При этом полностью вакцинированы лишь 845 тыс. жителей региона. В период подъема заболеваемости власти ограничили доступ зрителей на трибуны спортивных мероприятий.

"Получил очень много обращений от болельщиков с просьбой открыть доступ на трибуны. Действительно, всем нашим командам, спортсменам нужна поддержка зрителей. Спортивная отрасль ответственно выполняла и выполняет все рекомендации и предписания Роспотребнадзора, работает в штатном режиме. Для того чтобы игры проходили со зрителями, организаторам нужно обратиться в Минспорта края с заявлением и обеспечить все меры профилактики COVID-19: вход по QR-коду, наличие масок, антисептиков, термометрия, социальная дистанция, заполняемость до 500 человек, но не более 50% от вместимости площадки", - написал Перфильев.

Доступ зрителей на трибуны был прекращен в Алтайском крае с 3 ноября в связи с ухудшением эпидситуации.

Губернатор Виктор Томенко 27 октября подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе с 30 октября начала действовать система QR-кодов. С 15 ноября она получила свое распространение не только в торговых центрах, но и в спортивных учреждениях.