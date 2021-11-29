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МЧС предупредило о сильном дожде и усилении ветра в Москве в течение суток

МЧС рекомендует водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и ветре с порывами до 18 м/с с вечера понедельника.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 29 ноября с сохранением в течение суток ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах усиление ветра с порывами до 18 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

Аналогичное предупреждение также распространило ГУ МЧС России по Московской области. Кроме того, в Подмосковье с 09:00 до 21:00 вторника ожидается мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, понижение температуры воздуха, гололедица, в отдельных районах усиление ветра с порывами 17-22 м/с.

В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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