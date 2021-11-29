Мэр Алтайского края заявил, что наукоград реконструирует планетарий до конца года

БАРНАУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти единственного наукограда в Алтайском крае, Бийска, рассчитывают до конца текущего года завершить масштабную реконструкцию планетария. На его оснащение выделено 35 млн рублей, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС мэр города Александр Студеникин.

"В прошлом году мы получили порядка 104 млн рублей благодаря статусу наукограда. Часть из них имела целевое направление на реконструкцию бийского планетария. Это одно из немногих зданий, построенных именно как планетарий. Это больше, чем планетарий, ведь здесь целая база, на которой обучаются дети и по сути формируется инженерный потенциал города. До конца декабря мы введем планетарий в работу", - сказал Студеникин.

По словам мэра города, на оснащение обновленного планетария необходимым оборудованием и инвентарем выделено 35 млн рублей. Ремонт помещения выполнялся за счет средств местного и краевого бюджетов. "Работы находятся в завершающей стадии, к середине декабря будет приобретено 95% всего оборудования", - подчеркнул Студеникин.

Благодаря реконструкции в обновленном планетарии появятся несколько тематических зон - роботомодуль, космомодуль, аэромодуль и другие. Также для посетителей установят интерактивные доски, зону виртуальной реальности. Главным преобразованием станет появление современного проектора с полнокупольной проекцией звездного неба.

Бийск является вторым по численности населения городом Алтайского края, здесь проживают более 200 тыс. человек. Городу в 2005 году был присвоен статус наукограда. Бийский планетарий был открыт в 1976 году, он был подарен городу космонавтами из Звездного городка.