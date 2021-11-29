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"Фобос" предупредил о необычных грозах и зарницах в Центральной России 30 ноября

Редкое явление смогут наблюдать жители Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Грозы и зарницы вероятны в Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях во вторник. Такие явления бывают раз в 10 лет в данное время года, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате вторжения субтропического тепла и влаги, связанных с циклоном "Бенедикт", в ночь на 30 ноября в отдельных районах Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей с 70% вероятностью не исключены слабые грозы и зарницы", - сообщил он.

По словам Тишковца, грозы, как опасное явление погоды, случаются в конце ноября крайне редко - не чаще одного раза в 10 лет.

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