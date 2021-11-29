Словарь Merriam-Webster назвал "вакцину" словом года в английском языке

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. "Вакцина" названа словом года в английском языке по версии американского толкового словаря Мерриама - Вебстера (Merriam - Webster's Collegiate Dictionary). Об этом в понедельник сообщило справочное издание на своем сайте.

"Слово "вакцина" в 2021 году было чем-то большим, чем просто медицинский термин. Для многих оно символизировало возможность возвращения к жизни, которая была до пандемии. Но это слово в то же время было в центре споров о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных правилах, безопасности школ, неравенстве в системе здравоохранения", - говорится в сообщении. "Многообещающее медицинское решение проблемы пандемии, которая перевернула нашу жизнь в 2020 году, стало источником политических споров и раздора. Самая значимая история о научном успехе наших дней быстро стала предметом дебатов в США и по всему миру", - добавили составители словаря.

Они отметили, что в связи с научными инновациями им пришлось обновить определение слова, чтобы оно отражало появление прививки с новым принципом действия, мРНК-вакцин. Ранее в словаре говорилось лишь о "инактивированной или ослабленной форме вируса". Вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), как написано в словаре, "содержат генетический материал (такой, как синтезированная матричная рибонуклеиновая кислота), который используется клетками организма для производства антигенов".

Выбор слова года авторы справочного издания аргументируют резким ростом интереса общественности, который замеряется числом поисковых запросов. По их данным, число запросов на толкование слова "вакцина" в 2021 году выросло на 601% (в семь раз) по сравнению с 2020 годом. По сравнению с 2019 годом, когда пандемия еще не началась, число запросов увеличилось на 1048% (в 11,4 раз).

Редакторы словаря напоминают, что "вакцина" (vaccine) происходит от латинского слова vacca, что обозначает "корова". Несколько веков назад ученые заметили, что введение в организм небольших доз коровьей оспы защищает человека от натуральной оспы. В английском языке слово "вакцина" сравнительно новое, впервые фиксируется в 1880-х годах, отмечается в сообщении.

Словарь Мерриама - Вебстера выбирает слово года уже более 15 лет. В прошлом словами года становились "пандемия" (pandemic, 2020) ,"они" (they, 2019) "справедливость" (justice, 2018), "феминизм" (feminism, 2017), "наука" (science, 2013), "социализм" (socialism, 2012), "прагматичный" (pragmatic, 2011).