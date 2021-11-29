Россия и страны СНГ провели онлайн-учения по реагированию на инфекционные вспышки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Командно-штабные учения по вопросам медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера с использованием видео-конференц-связи состоялись при участии России, стран СНГ и КНР, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова, на базе которого проходили мероприятия.

"25 ноября Федеральный центр медицины катастроф ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России (ФЦМК) в режиме видео-конференц-связи провел международную веб-конференцию - "Медицинское реагирование на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (вспышки инфекционных заболеваний)". Участвовали и выступали на конференции представители Минздрава России, ФЦМК, Роспотребнадзора, Федерального медикого-биологического агентства (ФМБА) России, главные внештатные специалисты Минздрава России по инфекционным заболеваниям и медицине катастроф, представители Республик Армения, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Киргизской Республики и КНР, а также Исполкома СНГ и Российского Красного Креста", - говорится в сообщении.

На конференции страны-участники поделились друг с другом практическим опытом медицинского реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и ликвидации их последствий. 26 ноября прошло международное командно-штабное онлайн-учение "Организация оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (вспышке инфекционного заболевания)". Среди рассмотренных ситуаций были реагирование служб на выявление случаев холеры и организация противоэпидемических мер при выявлении инфекции, распространение которой может привести к чрезвычайным ситуациям, у пассажира самолета.

"Каждая из стран-участников спроектировала на учениях определенную ситуацию, связанную со вспышкой какой-либо инфекции, и представила вариант ее экстренного решения", - отметил директор ФЦМК Михаил Замятин, слова которого приводит пресс-служба.

Мероприятия были организованы и проведены при поддержке Минздрава России и Исполкома СНГ. Ранее проведение таких учений анонсировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.