В Москве могут увековечить память режиссера Владимира Наумова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Память режиссера, народного артиста СССР и создателя фильмов "Тегеран-43" и "Бег" Владимира Наумова могут увековечить в Москве. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Он человек - легенда, снявший потрясающие фильмы. <...> Конечно, он будет удостоен и того, чтобы его память осталась, сохранилась. Понятно, что и академия, которую он возглавлял, подключится. Конечно, память на доме, обязательно дощечка будет", - сказал Герасимов.

Режиссер умер в понедельник в возрасте 93 лет.

Наумов родился 6 декабря 1927 года. В 1951 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Савченко вместе с режиссером Александром Аловым завершил его картину "Тарас Шевченко". С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ - "Старая крепость", "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь", "Ветер".