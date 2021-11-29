Супруга президента Туркмении впервые появилась на официальной фотографии

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Супруга президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Огульгерек впервые оказалась запечатлена на официальной фотографии, которая была обнародована в интернете. С таким утверждением выступил в понедельник турецкий телеканал Haberturk, опубликовавший этот снимок.

На фотографии, сделанной после официального ужина по случаю визита в Ашхабад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, позируют сам Эрдоган с супругой Эмине и чета Бердымухамедовых. Огульгерек Бердымухамедова позирует в одежде, украшенной традиционными орнаментами и узорами. Этот снимок также разместила в своем официальном аккаунте в Twitter Эмине Эрдоган.