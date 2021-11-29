Супруга президента Туркмении впервые появилась на официальной фотографии

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Супруга президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Огульгерек впервые оказалась запечатлена на официальной фотографии, которая была обнародована в интернете. С таким утверждением выступил в понедельник турецкий телеканал Haberturk, опубликовавший этот снимок.
На фотографии, сделанной после официального ужина по случаю визита в Ашхабад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, позируют сам Эрдоган с супругой Эмине и чета Бердымухамедовых. Огульгерек Бердымухамедова позирует в одежде, украшенной традиционными орнаментами и узорами. Этот снимок также разместила в своем официальном аккаунте в Twitter Эмине Эрдоган.
Aşkabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/FQBjn0jecP— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 28, 2021
Haberturk отмечает, что в прессе отсутствуют актуальные фотографии с супругой президента Туркмении. Также канал сообщил, что, хотя Огульгерек Бердымухамедова и участвовала в торжественном ужине турецкого и туркменского президентов, операторы не снимали ее на камеры.
Эрдоган находился в Ашхабаде с визитом в связи с проведением там в минувшее воскресенье саммита Организации экономического сотрудничества.