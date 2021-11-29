В Египте выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Египте у пассажира, прибывшего рейсом из ЮАР. Об этом ТАСС сообщили в понедельник источники в международном аэропорту Каира.

"Гражданин Египта с заражением штаммом "омикрон" прибыл из ЮАР через Эфиопию, - сообщил собеседник агентства. - Заболевший переведен в один из столичных карантинных госпиталей".

В воскресенье египетские власти официально заявили об отсутствии на территории страны случаев инфицирования новым штаммом. Тем не менее, во всех аэропортах и пограничных портах были ужесточены санитарные меры, у прибывающих из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини в обязательном порядке берется экспресс-тест на COVID. Кроме того, в пятницу Каир объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР из-за распространения там нового штамма коронавируса.