В Новгородской области доля свободных коек для пациентов с ковидом выросла в семь раз

ТАСС, 29 ноября. Доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Новгородской области за месяц увеличилась почти в семь раз, сообщила в понедельник министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Отмечаем снижение количества пациентов госпитализирующихся в стационары, 31,9% коечного фонда свободно", - сказала министр. Ранее, 19 октября, власти региона сообщали о том, что коечный фонд Новгородской области для лечения больных COVID-19 свободен лишь на 4,7%, а реанимации были переполнены.

Новгородская область первой из регионов РФ заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ковидные каникулы в области продлились три недели, с 25 октября по 14 ноября, эффект от них власти оценили положительно. Число госпитализаций за нерабочие дни снизилось на 40%. В регионе сохраняются ограничения на проведение развлекательных и массовых мероприятий, работа дискотек и ночных клубов, также продолжает действовать система QR-кодов для посещения общественных мест и после нерабочих дней.

Всего в регионе зарегистрировано 59 298 случаев COVID-19, за последние сутки - 286. Выздоровели 28 220 человек, 604 умерли.