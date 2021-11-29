Капремонт в более 20 школах Карачаево-Черкесии начнут в следующем году

ЧЕРКЕССК, 29 ноября./ТАСС/. Капитальный ремонт 23 школ начнется в Карачаево-Черкесии в год празднования 100-летия республики, рассказал в своем Instagram глава региона Рашид Темрезов.

"В следующем году, в год празднования 100-летия Карачаево-Черкесии, планируем приступить к капитальному ремонту 23 школ республики. Из них капремонт 18 школ завершится в этом же году, и к началу нового учебного года - к 1 сентября 2022 года, детки пойдут учиться уже в обновленную школу. Еще в 5 учреждениях капремонт продлится чуть дольше, и завершится в 2023 году", - сообщил глава региона.

Он добавил, что будет произведен широкий комплекс работ, в том числе ремонт кровли, фундамента, потолков, окон и дверей, ремонт фасадов и внутренние облицовочные работы. Планируется заменить системы отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения, пожаротушения. Также будет проведено благоустройство территорий и спортплощадок, оснащение мебелью и оборудованием, обновление учебников и пособий.

"Обратил внимание глав городов и районов на необходимость перехода общеобразовательного процесса на время капитального ремонта в иные организации. Важно сделать это в кратчайшие сроки и выбрать оптимальные варианты с необходимой инфраструктурой и оснащенностью", - добавил Темрезов.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.